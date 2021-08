The Simpsons: Hit and Run – Jemand hat ein Remake auf Basis der Unreal Engine 5 erstellt

in

Der YouTuber “reubs” hat ein beeindruckendes Remake von The Simpsons: Hit and Run auf Basis der Unreal Engine 5 erstellt.

Falls ihr auf den Klassiker The Simpsons: Hit and Run steht, dann habe ich heute genau das Richtige für euch: ein Remake, das auf Basis der Unreal Engine 5 entstanden ist. Verantwortlich für dieses tolle Projekt ist der YouTuber “reubs”.

Cool: Der Entwickler hat nicht nur der Spielwelt eine neue Grafik verpasst, sondern auch eine richtige Spielmechanik integriert. Das Problem: Die Demo ist aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht mehr verfügbar.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr aber zumindest das Spiel in Aktion zu sehen. Abgesehen davon erklärt “reubs” wie er das Remake entwickelt hat – in nur einer Woche!

Würdet ihr euch ein offizielles Remake von The Simpsons: Hit and Run wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Das ist wirklich grandios. Ein offizielles Remake würde wohl auch nicht besser aussehen.

Quelle: dsogaming.com