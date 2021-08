“Venom: Let There Be Carnage” – Der neue Trailer enthüllt die Ursprungsgeschichte von Carnage

in

Sony Pictures Entertainment hat einen weiteren Trailer zum kommenden Film “Venom: Let There Be Carnage” veröffentlicht.

Bis zum Release von “Venom: Let There Be Carnage” müssen wir uns leider noch bis September gedulden, aber dafür hat Sony kürzlich einen weiteren Trailer zum Film veröffentlicht, der viele neue Szenen zeigt.

In den fast drei Minuten bekommen wir unter anderem die Ursprungsgeschichte von Carnage zu sehen, der von Schauspieler Woody Harrelson verkörpert wird. Tom Hardy kehrt als Venom zurück auf den Screen und Regie führt Andy Serkis.

Übrigens war Woody Harrelson schon im Abspann von “Venom” als Cletus Kasady zu sehen, der schließlich zu Carnage wird.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wie gefällt euch der neue Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir freuen uns schon auf den Film.

Quelle: bloody-disgusting.com