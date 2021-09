Metroid Dread: Im neuesten Trailer erfahrt ihr, was das Spiel zu bieten hat

in

Nintendo hat einen Overview-Trailer zu Metroid Dread veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Bis zum Release von Metroid Dread müssen wir uns ja noch ein paar Wochen gedulden, aber dafür hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel zu bieten hat.

So dürft ihr euch auf eine umfangreiche Spielwelt mit vielen unterschiedlichen Bereichen freuen, die zum Erkunden einladen. Unter anderem durchquert ihr Höhlen, uralte Wälder und Unterwasserbereiche.

Abgesehen davon schaltet ihr nach und nach hilfreiche Fähigkeiten frei, die es euch ermöglichen, neue Bereiche der Spielwelt zu betreten. Samus kann sich beispielsweise mit einer Fähigkeit blitzschnell vorwärts bewegen und mit einer anderen mehrere Gegner gleichzeitig anvisieren,

Wenn ihr wissen möchtet, was euch sonst noch so in Metroid Dread erwartet, solltet ihr euch das Video nicht entgehen lassen.

Zum Spiel heißt es: “In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden.”

Metroid Dread erscheint am 8. Oktober für Nintendo Switch. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Metroid Dread haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen sehr vielversprechend aus. Wer auf Metroidvanias steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.