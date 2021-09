Aliens: Colonial Marines – Seht euch hier den Launch-Trailer des eingestellen PS2-Spiels an

in

Kürzlich ist der unveröffentlichte Launch-Trailer des eingestellen PS2-Spiels Aliens: Colonial Marines im Netz gelandet.

Heute haben wir mal wieder etwas für “Alien”-Fans. Habt ihr gewusst, dass bevor Gearbox und Sega Aliens: Colonial Marines im Jahr 2013 für PlayStation 3 and Xbox 360 veröffentlicht haben, EA und Check Six an Aliens: Colonial Marines für die PlayStation 2 gearbeitet hatten?

Zu diesem Spiel ist der unveröfffentlichte Launch-Trailer im Netz gelandet, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Dazu heißt es: “Dieser Trailer wurde nie für die Öffentlichkeit veröffentlicht, war jedoch als ‘Launch’-Trailer für das Spiel im Jahr 2002 geplant. Er besteht aus null Spiel-Assets und ist nur eine Animation, die von einer externen Firma erstellt wurde. Leider wurde dieses Spiel aufgrund großer Probleme mit der Engine von Check Six und dem gesamten Entwicklungsprozess eingestellt.”

Hier der Trailer:

Falls ihr mehr über das eingestellte Spiel erfahren möchtet, dann solltet ihr euch auch nachfolgende Dokumentation des YouTubers “Mr. FO1” ansehen. Hier bekommt ihr von einem ehemaligen Entwickler zu hören, warum genau das Projekt gescheitert ist.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Aliens” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade, dass das Spiel nie veröfentlicht wurde. Aliens: Colonial Marines von Gearbox und Sega war ja leider nicht so der Bringer.

Quelle: bloody-disgusting.com