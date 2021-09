Battlefield 2042: Die Open Beta beginnt am 8. Oktober

in

Electronic Arts und DICE haben kürzlich den Starttermin der Open Beta des kommenden Ego-Shooters Battlefield 2042 verraten.

Falls ihr Battlefield 2042 endlich ausprobieren wollt, haben wir eine gute Nachricht für euch: Der Starttermin der Open Beta steht nun endlich. So soll die Testphase bereits am 8. Oktober für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC starten.

EA Play-Mitglieder und Vorbestellende haben bereits am 06. Oktober Zugang zu den Inhalten. Der Preload beginnt ab dem 05. Oktober. In der Beta erwartet euch der Modus Eroberung auf der Orbital-Karte, die zuvor im Reveal-Trailer des Spiels vorgestellt wurde. Ihr dürft euch auf epische Schlachten für 128 Spielende (64 Spielende auf PlayStation 4 und Xbox One) freuen.

Dazu heißt es: “Im Rahmen der Open Beta können Teilnehmende in den ikonischen Modus All-Out Warfare eintauchen, für den die Franchise bekannt ist, und vier einzigartige Spezialist*innen spielen, die über eigene Stile, Spezialitäten und Merkmale verfügen. Spielende können in die Fußstapfen des russischen Ingenieurs Boris treten, der mit einem SG-36-Wachsystem ausgestattet ist, oder in die Rolle von Casper, einem südafrikanischen Experten für Tarnung und Langstreckenangriffe, schlüpfen. Die deutsche Sanitäterin Falck, die sich auf Unterstützung spezialisiert und Mackay, der mit einer Hakenpistole bewaffnete Überlebenskünstler und Nomade aus Kanada, gehören ebenfalls zu den spielbaren Spezialisten.”

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Battlefield 2042 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was die Open Beta zu bieten hat und ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können. Wir sind da aber ganz zuversichtlich.