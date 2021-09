Black Desert: Next-Gen-Support angekündigt

in

Pearl Abyss hat eine Next-Gen-Konsolenversion von Black Desert für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Wenn ihr Black Desert auf der Konsole spielt, dann interessiert es euch vermutlich, dass Pearl Abyss im Rahmen der Q4-Roadmap eine Next-Gen-Konsolenversion für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt hat.

Abgesehen davon ist die neue Saison Plus (Saison+) in Black Desert Online gestartet. Die Konsolenversion erhält die neue Saison am 13. Oktober. Saison+ ist ein verstärkter Saison-Server, der nach dem Spieler-Feedback der vergangenen Saison einige Verbesserungen spendiert bekommen hat.

Dazu heißt es: “Saison-Server in Black Desert bieten schnelleres Leveln und Entwicklung der Charaktere als auf den regulären Servern. Auf dem Saison+-Server können Abenteurer Aufgaben aus dem Season Pass und den Black Spirit-Pass erfüllen, wodurch sie mit Tauschscheinen für Waffen belohnt werden. Auch die Wahrscheinlichkeit, Tuvala-Ausrüstung zu verbessern ist erhöht, zudem warten weitere seltene auf die Spieler, wenn sie Hauptquests abschließen.”

Darüber hinaus startet ab dem 29. September der neue Wachstumspass, mit dem ihr eure Ausrüstung leichter verbessern könnt.

In der offiziellen Ankündigung von Je-seok Jang, Black Deserts Game Design Director, erfahrt ihr noch mehr über die kommenden Inhalte. Unter anderem dürft ihr euch auf folgende Neuerungen freuen:

Weltboss Vell, der unter dem Ozean haust

Der zweite Teil von Atoraxion – Sycarakia

Verstärkte Versionen der bekannten Weltbosse

Das Mystische Pferd Doom

Ein neues Anwesen für das Housing

Die neueste Erweiterung, O’dyllita.

Das denken wir:

Black Desert sieht schon jetzt sehr beeindruckend aus. Mal sehen, was die Next-Gen-Konsolenversion zu bieten hat.