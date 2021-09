Book of Travels ist ein TMORPG – ein Tiny Multiplayer Online Role-playing Game

Das Studio Might and Delight hat angekündigt, dass das Spiel Book of Travels am 11. Oktober October in die Early-Access-Phase startet.

Heute habe ich einen interessanten Titel für euch, wenn ihr auf Rollenspiele steht: Book of Travels. Hier handelt es sich um ein Tiny Multiplayer Online Role-playing Game. Mit anderen Worten: In der Spielwelt werden weniger Spieler zur Verfügung stehen. Laut den Entwicklern wird dadurch die Verbindung mit anderen Spielern ein ganz besonderer Teil des Story-Erlebnisses. Abgesehen davon erwartet euch ein sehr hübscher handgezeichneter Grafikstil.

Zum Spiel heißt es: “Erlebe das Buch der Reisen und werde Teil einer einzigartigen Rollenspielerfahrung, bei der du dich selbst zurecht finden musst. Dieses anmutige, von Genreklassikern inspirierte Spiel entführt dich in eine märchenhafte Welt voller Abenteuer und verzichtet auf lineare Missionen oder Handlungsstränge. Erlebe die völlige Freiheit, während du die ungezähmte Wildnis und die lebhaften Städte der Umwobenen Ufer erkundest. Tauche tief in die vielschichtige, handgezeichnete Welt ein, entdecke verborgene Orte oder lüfte eines der vielen Geheimnisse. Es gibt kein übergeordnetes Ziel und weder Anfang noch Ende, doch für sterbliche Charaktere kann in dieser Welt viel auf dem Spiel stehen.”

Hier ein Trailer, der zeigt, was euch im Spiel erwartet:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus Book of Travels sehen schon mal absolut vielversprechend aus. Wir sind wirklich sehr gespannt, ob das Spielprinzip überzeugen kann.