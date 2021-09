Bright Memory Infinite: Seht euch hier die neuesten 4K-Screenshots an

Der Entwickler FYQD-Studio hat neue 4K-Screenshots aus dem Spiel Bright Memory Infinite veröffentlicht.

Bright Memory Infinite soll noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen, aber einen genauen Release-Termin gibt es bisher nicht. Dafür wurden nun drei neue 4K-Screenshots veröffentlicht, die zeigen, was das Spiel grafisch zu bieten hat.

Wenn man sich diese Screens so ansieht, dann kann man kaum glauben, dass dieser Titel von einem kleinen Indie-Studio stammt. Die zahlreichen Details und die Effekte sehen einfach beeindruckend aus, aber überzeugt euch am besten selbst. Hier könnt ihr euch die neuen Screenshots ansehen:

In Bright Memory Infinite werdet ihr in das Jahr 2036 geschickt. Ein seltsames Phänomen, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können, ist am Himmel auf der ganzen Welt aufgetaucht. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) hat Agenten in verschiedene Regionen geschickt, um dieses Phänomen zu untersuchen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Bright Memory Infinite sieht wirklich großartig aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechender Ego-Shooter.

Quelle: dsogaming.com