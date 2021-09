Castlevania Advance Collection auf weiterem Rating-Board aufgetaucht

Kürzlich ist die Castlevania Advance Collection auf einem weiterem Rating-Board aufgetaucht.

Bereits im Juni dieses Jahres berichteten wir darüber, dass die Castlevania Advance Collection auf dem Australian Classification Board gesichtet wurde. Nun gibt es einen weiteren Ratring-Eintrag beim Taiwan Digital Game Rating Committee.

Die Sammlung erscheint demnach für PlayStation 4, Xbox One, Switch, and PC. Hier ein Bild des Eintrags:

Die Sammlung wird vermutlich die drei Castlevania-Spiele enthalten, die von 2001 bis 2003 für den Game Boy Advance erschienen sind: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow .

Bisher wurde die Castlevania Advance Collection noch nicht offiziell angekündigt. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wann die Castlevania Advance Collection offiziell vorgestellt wird. Lange kann es nicht mehr dauern.

Quelle: gematsu.com via bloody-disgusting.com