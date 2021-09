Chris Pratt spricht Super Mario im neuen Kinofilm

in

Nintendo hat verraten, dass der Schauspieler Chris Pratt Super Mario im kommenden Kinofilm “Super Mario Bros: The Movie” synchronisieren wird.

Im Rahmen der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct hat Nintendo den Animationsfilm “Super Mario Bros: The Movie” angekündigt und im selben Zug wurdeverraten, dass der “Guardians of the Galaxy”-Star Chris Pratt Mario sprechen wird.

Der Film soll im Dezember 2022 in die Kinos kommen und neben Chris Pratt sind noch viele weitere bekannte Schauspieler vertreten. Nachfolgend findet ihr die Besetzungsliste:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black als Bowser

Keegan-Michael Key als Toad

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als Cranky Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Maniscalco als Spike

Überraschungsauftritte von Charles Martinet

Hier könnt ihr euch die aktuelle Ausgabr von Nintendo Direct ansehen:

Was haltet ihr davon, dass Chris Pratt Super Mario im neuen Film spricht? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Chris Pratt als Super Mario? Das können wir uns gerade noch nicht vorstellen.