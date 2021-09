Crysis Remastered ist ab sofort auf Steam erhältlich

Crytek hat den Ego-Shooter Crysis Remastered kürzlich auf Steam veröffentlicht.

Das Studio Crytek hat kürzlich verkündet, dass Crysis Remastered, das erste Spiel der Crysis Remastered-Serie, ab sofort auf Steam erhältlich ist. Bis zum 24. September gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Spiel. Somit könnt ihr euch den Titel aktuell für 23,99 Euro schnappen.

Steffen Halbig, Project Lead, sagt dazu: “Wir freuen uns, Crysis Remastered mit dem Steam-Release für alle PC-Spieler verfügbar zu machen. Wir haben neben den diversen Angeboten zum Launch ein paar exklusive Steam Trading Cards und freuen uns darauf, Spieler mit der Remastered-Version zu begeistern.”

Übrigens: Die Crysis Remastered Trilogy erscheint am 15. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie auf PC. In digitaler Version erscheint das Spiel via Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Store. Die Crysis Remastered Trilogy wird 49,99 Euro kosten.

Darüber hinaus werden Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered ebenfalls am 15. Oktober für den Epic Games Store, den PlayStation Store und den Microsoft Store sowie den Nintendo Switch eShop erscheinen und die Single-Player-Kampagnen der Originalspiele aus den Jahren 2011 und 2013 beinhalten. Die Versionen werden jeweils 29,99 Euro kosten.

Abgesehen davon soll etwas später eine physische Version für Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Hier der Trailer zu Crysis Remastered:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Crysis haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Crysis Remastered hat seine Macken, aber wer auf Ego-Shooter steht und das Spiel bisher verpasst hat, der sollte es auf jeden Fall ausprobieren.