Cyberpunk 2077: Dieses Easter Egg gratuliert euch, wenn ihr es findet

Jemand hat in Cyberpunk 2077 ein Easter Egg entdeckt, das den Spielern gratuliert, die es finden.

Vor wenigen Tagen hat der Reddit-Nutzer “Feeltherush2132” in Cyberpunk 2077 ein witziges Easter Egg entdeckt. Es befindet sich im Gebiet Santo Domingo im Arasaka-Industriepark.

Dort gibt es ein großes Gebäude mit der Aufschrift “Arasaka” neben einer Baustelle. Ganz oben auf dem Gebäude befindet sich ein Vorsprung mit zwei Truhen. Erreicht man dieses Vorsprung, dann taucht eine riesige “Gut gemacht”-Nachricht auf dem Boden auf.

Hier das Ganze im Video:

“Feeltherush2132” nutzte einen Glitch, um auf das Gebäude zu gelangen. Es ist jedoch auch möglicht, mit normalen Parkour-Fähigkeiten und ohne Glitches zu diesem Easter Egg zu gelangen. Wie das geht, seht ihr im nachfolgenden Video von “DefaultDanielS”.

Verantwortlich für dieses Easter Egg ist übrigens Acting Lead Quest Designer Philipp Weber, der auf Twitter erklärt hat, dass er in seiner Quest einen Bug hatte, der es ermöglichte, mit einem AV (Luftfahrzeug) auf das Dach zu gelangen. “Es wäre einfach gewesen, es zu verhindern, aber es ist immer schöner, es ‘offiziell’ zu machen und zu sagen ‘Gute Arbeit!’ wenn die Leute so kreativ sind, darum habe ich die Belohnung eingegefügt”, so der Entwickler.

Das denken wir:

Wer weiß, welche Easter Eggs CD Projekt noch so in Cyberpunk 2077 versteckt hat?

Quelle: pcgamesn.com