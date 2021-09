Cyberpunk 2077: Patch 1.31 ist jetzt verfügbar

Das Studio CD Projekt hat kürzlich Patch 1.31 für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Wenn ihr Cyberpunk 2077 zockt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass kürzlich der neue Patch 1.31 veröffentlicht wurde. Dieses Update behebt unter anderem Fehler, die das Gameplay, die Quests und die Grafik betreffen.

Hier die kompletten Patchnotes:

Gameplay

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die ursprüngliche Version eines Items mit Questmarker nicht aus dem Inventar entfernt wurde, wenn man ein Upgrade davon herstellte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Vorteile zur Nachladegeschwindigkeit diese verringerten statt beschleunigten.

Die Sprunghöhe des Power-Sprungs wurde korrigiert.

Wie schnell Gegner V im Stealth-Modus entdecken, hängt jetzt vom Schwierigkeitsgrad ab.

V bleibt nicht mehr in der „Fallen“-Animation stecken, wenn gleichzeitig ein Motorradunfall gebaut wird und der Vorteil „The Rock“ gewählt ist.

Quests & Open World

Disasterpiece

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Judy nicht in ihrem Van in der Jig-Jig Street spawnte.

These Boots Are Made for Walking

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Thorton Galena „Rattler“ nicht im Quest-Bereich spawnte.

Der Thorton Galena „Rattler“ wird nach Abschluss der Quest nicht mehr unverwundbar.

Beat on the Brat

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest in Speicherständen, die noch in der Spielversion 1.22 gemacht wurden, sich mit dem Ziel „Begib dich zum letzten Kampf.“ reaktivierte.

With a Little Help from My Friends

Ein Fehler wurde behoben, bei das Ziel „Warte auf die Nomaden.“ noch lange weiter auf dem Bildschirm angezeigt wurde, nachdem der Spieler bereits am Bahnübergang angekommen war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler nicht mit den Nomaden über den Plan sprechen konnten.

Die Nomadin/Der Nomade

Das Auto des Spielers sollte jetzt nicht mehr zwischen einer Straßensperre und einem Geländer stecken bleiben, was den Spieler davon abhielt, wieder ins Auto einzusteigen und die Quest fortzusetzen.

Grafik

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Straßen nach Regenfällen nicht nass aussahen. Dies war das Ergebnis von laufenden Arbeiten am Grafiksystem für nasse Oberflächen. In 1.31 sollten nasse Oberflächen jetzt noch detaillierter aussehen, als das vor Auftreten des Fehlers der Fall war.

Haare und/oder Augenbrauen wurden entfernt, wenn sie in früheren Spielversionen auf „aus“ gestellt worden waren.

Das Schießen mit einer Tech-Waffe sollte kein vorübergehendes blendendes Licht mehr auslösen.

With a Little Help from My Friends – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Carol nicht ihr Tablet hatte oder in der Luft saß.

Benutzeroberfläche

Fehlende Beschreibungen in den Tooltips der Quickhacks „Überhitzen“ und „Kurzschluss“ wurden wieder hinzugefügt.

Fehlende Beschreibungen der Kleidungs-Mods „Backpacker“, „Resist!“, „Osmosis“ und „Footloose“ wurden wieder hinzugefügt.

Sonstiges

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler sich nicht ihre Registrierungsbelohnungen im Spiel holen konnten, weil ihnen folgende Meldung angezeigt wurde: „Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal.“

Auf Konsolen

[PlayStation] Speicheroptimierung der Grafikkarte

Das denken wir:

Dieser Patch behebt zahlreiche nervige Fehler, insofern solltet ihr euch das Update gleich holen.