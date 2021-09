Das Horror-Kampfspiel Omen of Sorrow erscheint noch im September für die Xbox One

Das Studio AOne Games hat angekündigt, dass das Horror-Kampfspiel Omen of Sorrow noch im September für die Xbox One erscheint.

Omen of Sorrow ist ja schon eine ganze Weile für die PS4 und für den PC über den Epic Games Store erhältlich, aber nun wurde verkündet, dass der Titel am 15. September auch für die Xbox One veröffentlicht wird.

Darüber hinaus wird das Spiel auch bald auf Steam verfügbar sein. Einen genauen Release-Termin findet man auf der Steam-Seite jedoch noch nicht. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Zum Spiel heißt es: “In einer verborgenen Unterwelt, die von Kreaturen der Nacht beherrscht wird, ist ein neuer Schrecken erwacht! Omen of Sorrow bringt Monster aus Horror, Literatur und Mythologie in einem einzigartigen Kampfspiel zusammen. Inspiriert von zahlreichen Arcade-Klassikern, aber mit eigenen Innovationen und reifer Ästhetik trieft Omen of Sorrow nur so von Stil!”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zum Spiel ansehen:

Omen of Sorrow wurde ursprünglich im November 2018 für die PlayStation 4 und im Juli 2019 für den PC veröffentlicht.

Das denken wir:

Wer auf Kampfspiele steht, der kann mal einen Blick riskieren, aber mit Mortal Kombat, Street Fighter und Co. kann das Spiel leider nicht mithalten.

Quelle: gematsu.com via bloody-disgusting.com