Das nächste Spiels des Machers von Stardew Valley wird “ziemlich bald” angekündigt

Kürzlich hat der Macher von Stardew Valley verraten, dass die Ankündigung seines nächsten Spiels nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Es gibt ein paar Neuigkeiten zum nächsten Spiel von Eric “ConcernedApe” Barone, der für den Indie-Hit Stardew Valley verantwortlich ist. Und zwar hat der Entwickler im Rahmen des ersten offiziellen Stardew Valley Cups – den ihr euch auf Twitch ansehen könnt – verraten, dass sein nächstes Spiel nicht Stardew Valley 2 sein wird.

Barone hat bestätigt, dass “es eine andere Art von Pixel-Kunst-Spiel ist” mit “einer Top-Down-Perspektive ähnlich wie Stardew Valley”. Erf ügte hinzu, dass “es in gewisser Weise Stardew Valley ähnlich ist”, obwohl es kein Farmspiel wird.

Er hat auch gesagt, dass er das Spiel “möglicherweise bald ankündigen kann”. Mehr Details dazu gibt es leider nicht.

Übrigens: Barone arbeitet gerade weder an Update 1.6 für Stardew Valley, noch an einer Fortsetzung. Leider. “Im Moment konzentriere ich mich auf mein nächstes Spiel, also werden wir sehen”, so Barone.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Stardew Valley haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was Eric Barone da in der Mache hat und ob er den Erfolg von Stardew Valley wiederholen kann.

Quelle: pcgamesn.com