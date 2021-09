Das PS1-Style-Horrorspiel Bloodwash erscheint am 16. September

Der Publisher Torture Star Video und die Entwickler Black Eyed Priest und Henry Hoare haben angekündigt, dass das Horrorspiel Bloodwash am 16. September erscheint.

Heute habe ich mal wieder einen sehr coolen Titel für alle Horrorfans: Bloodwash. Hier handelt es sich um ein von Giallo inspiriertes Survival-Horror-Spiel mit Low-Poly-Grafik im PS1-Stil. Kürzlich wurde angekündigt, dass der Titel am 16. September via Steam erscheint.

Darum eght es: “Sara ist eine schwangere College-Studentin, die mit ihrem alkoholkranken Freund in einem heruntergekommenen Apartmentkomplex lebt. Zu allem Überfluss terrorisiert ein Serienmörder, der es auf schwangere Frauen abgesehen hat, der Womb Ripper, die Stadt. Eines Nachts fällt die Waschmaschine im Keller aus. Eine hilfsbereite Nachbarin erzählt Sara von einem 24-Stunden-Waschsalon am Stadtrand. Was sie dort findet, könnte ihr Leben fordern!”

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Nachfolgend findet ihr den Trailer zu Bloodwash, der zeigt, was der Titel zu bieten hat: eine coole PS1-Optik, interessante Charaktere und Horror am laufenden Band.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Horrorspiel, das ihr euch unbedingt vormerken solltet, wenn ihr auf den Retro-Stil steht.

