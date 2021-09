Das Survival-Management-Spiel Sheltered gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel Sheltered demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

In dieser Woche gibt bietet Epic Games das Survival-Management-Spiel Sheltered kostenlos Spiel im Epic Games Store an. Das Angebot startet am 9. September und endet am 16. September.

In Shelter habt ihr die Aufgabe, vier Familienmitglieder zu beschützen, die nach einer globalen Apokalypse in einem verlassenen Schutzraum Zuflucht suchen. Dazu heißt es: “Sheltered ist ein postapokalyptisches Katastrophenmanagement-Spiel, das dem Begriff ‘Nuklearfamilie’ eine ganz neue Bedeutung verleiht. Du hast es besser als die Milliarden, die in der atomaren Katastrophe ihr Leben verloren, und musst auf dem Weg zum unterirdischen Betonbunker, der für die absehbare düstere Zukunft das Zuhause deiner Familie sein wird, so viele Vorräte wie möglich sammeln.”

Nachfolgend findet ihr die Features des Spiels:

Die Familie geht vor: Halte sie am Leben und beschütze sie vor den verheerenden Gefahren der grausamen postapokalyptischen Welt.

Mach den Schutzraum zu eurem Zuhause: Halte ihn instand – sorge dafür, dass er sicher und bewohnbar ist, und kümmere dich darum, dass deine Familie das Nötigste hat, um zu überleben. Schütze deinen Schutzraum vor Gefahren und Eindringlingen!

Individualisierung: Deine Familie ist einzigartig. Wähle ihr Geschlecht, ihre Namen und ihr Aussehen.

RPG-Mechanik: Deine Familie entwickelt sich und ihre Werte werden mithilfe des dynamischen Erfahrungs- und Traumasystems angepasst. Attribute, Stärken und Schwächen ändern sich aufgrund deiner Entscheidungen.

Wer auf Survival-Management-Spiele steht und der Retro-Grafik etwas abgewinnen kann, der sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen.