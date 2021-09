Der stylische 2D-Plattformer They Always Run erscheint im Oktober

Das Studio Alawar Premium hat angekündigt, dass das Spiel They Always Run im Oktober erscheint.

Wenn ihr auf 2D-Plattformer steht, dann kann ich euch They Always Run wärmstens empfehlen. Die Story ist cool, die Inszenierung ist noch cooler und das Gameplay macht einfach Spaß. Gut, dass der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt.

So hat das verantwortliche Studio Alawar Premium verraten, dass der Titel am 20. Oktober via Steam, GOG und dem Epic Games Store veröffentlicht wird.

Ihr übernehmt die Rolle von Aidan, einem dreiarmigen Kopfgeldjäger, der die gefährlichsten Halsabschneider der Galaxie zur Strecke bringen muss. Dazu heißt es: “Jage Verbrecher an den Rändern der Galaxie, auf den Kernwelten und in den Ruinen längst versunkener Zivilisationen. Verbessere deine Ausrüstung, erhalte neue Fähigkeiten, werde stärker und zerstöre alles, was sich dir in den Weg stellt.”

Cool: Da Aidan drei Arme hat, ist er dazu in der Lage, sich gleich um mehrere Feinde gleichzeitig zu kümmern. Ihr könnt euren dritten Arm für gezielte Angriffe und Würfe einsetzen oder damit die Umgebung manipulieren und Hindernisse zerstören.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgender Trailer:

Holt ihr euch das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Mit They Always Run erwartet uns einer der vielversprechendsten 2D-Plattformer des Jahres.