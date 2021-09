Die Castlevania Advance Collection ist ab sofort verfügbar

Konami hat kürzlich die Castlevania Advance Collection angekündigt und auch gleich veröffentlicht.

Nach einigen Leaks hat Capcom die Castlevania Advance Collection nun endlich offiziell angekündigt. Aber was noch besser ist: Die Kollektion wurde auch schon veröffentlicht.

Ihr könnt euch die Castlevania Advance Collection jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch holen. Sie enthält die drei Game Boy Advance-Titel Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow und Castlevania: Dracula X.

Abgesehen davon gibt es einige neue Funktionen. So könnt ihr die Spiele zurückspulen, wenn ihr eine bestimmte Passage wiederholen möchtete und ihr dürft nun Spielstände speicher und laden wann und wo ihr wollt. Darüber hinaus gibt es nun auch einen Player, in dem ihr euch die Soundtracks der Spiele anhören könnt.

Aber damit noch nicht genug: Es gibt auch eine Ingame-Enzyklopädie mit Infortmationen zu den Monstern und Gegenständen in den Spielen und ihr dürft euch auch auf neue Skizzen und Artworks freuen.

Hier der Trailer zur Castlevania Advance Collection:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wenn ihr Castlevania mögt und die GBA-Teile bisher verpasst habt, dann solltet ihr euch diese Kollektion nicht entgehen lassen.