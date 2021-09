Diese Mod für Age of Empires 2 verwandelt Doom in ein Strategiespiel

Eine neue Modifikation für Age of Empires 2 ermöglicht es, Doom als Strategiespiel zu erleben.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Ego-Shooter-Klassiker Doom als Strategiespiel aussehen würde? Vemrutlich nicht. Braucht ihr jetzt auch nicht mehr, denn der Modder “HELLKNIGHT61” hat eine Modifikation namens “Age of Doom” für Age of Empires 2 entwickelt, die Doom in ein Strategiespiel verwandelt.

“Als Szenario-Designer für die Age of Empires 2-Community wollte ich schon immer eine Doom-Kampagne für die Age of Empires 2-Game-Engine machen. Ich wollte die ursprüngliche Spiel-Engine von Doom für Age of Empires 2 wiederbeleben. Das war mein Traum. Ich habe es geschafft, eine Doom-Kampagne mit der Game-Engine von Age of Empires 2 zu machen, mit Ausnahme der letzten Hell-Episode”, so der Modder zu “Age of Doom”.

Übrigens kommen in der Mod viele Soundeffekte und Sprites aus den Original-Doom-Spielen zum Einsatz. Abgesehen davon hat “HELLKNIGHT61” auch einige Spielmechaniken aus der Vorlage eingebaut.

So kann der Marine seine “Sprint”-Fähigkeit einsetzen, mit Schaltern, Aufzügen und Teleportationsgeräten interagieren und verschiedene Waffen wie die Standard-Shotgun, die dopelläufige Shotgun oder die BFG verwenden.

Hier ein paar Videos, in denen ihr die Mod in Aktion seht:

Herunterladen könnt ihr die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine tolle Modifikation. Wer hätte gedacht, dass Doom auch als Strategiespiel eine gute Figur macht?

Quelle: dsogaming.com