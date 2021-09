Dying Light 2 Stay Human: Hört euch hier die neue Audiogeschichte an

Techland hat die zweite Audio-Story zu Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht.

Falls ihr euch schon mal auf den Release von Dying Light 2 Stay Human vorbereiten wollte, dann solltet ihr euch bei Gelegenheit mal die Audiogeschichten aus der “Dying City”-Reihe anhören. Mittlerweile wurde die zweite Audiogeschichte mit dem Titel “Antigone” veröffentlicht.

Dazu heißt es: “Diesmal lädt Techland alle Fans von Schauergeschichten ein, den Worten einer alten Frau zu lauschen, die ein junges Pärchen aus The City trifft und ihnen eine Unterkunft anbietet. Während der langen Nacht wird sie ihnen eine längst vergessene Geschichte erzählen, die bis zu den Anfängen der Pandemie zurückreicht.

An einem Ort wie The City, an dem die Liebe auf die härteste Probe gestellt wird – den Tod -, finden einige Menschen dennoch einen Weg, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Wie? Zuhörer können der Geschichte in “Antigone” lauschen und sich selbst ein Bild machen.”

Hier die neue AUdiogeschichte:

Die erste Audiogeschichte könnt ihr euch hier anhören:

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 7. Dezember für PC und Konsolen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich toll, dass sich die Macher des Spiels so viel Mühe dabei geben, das Universum über das Spiel hinaus auszubauen. Da können sich andere Studios ein Beispiel nehmen.