Fallout 76: Diese 36GB-HD-Mod verbessert alle Texturen im Spiel

Eine neue Modifikation für Fallout 76 verbessert alle Texturen im Spiel.

Der Modder “Wessberg” hat eine neue HD-Modifikation für Fallout 76 veröffentlicht, die 36GB groß ist und alle Texturen verbessert. Wer dem Spiel einen neuen Anstrich verpassen möchte, der sollte die Mod auf jeden Fall ausprobieren.

Für die Mod hat “Wessberg” den Fallout 4 HD DLC portiert und an die neuen Texturformate angepasst. Übrigens bringt diese Mod Texturen zurück, die in Fallout 76 vor dem Wastelanders-Update verfügbar waren. Anscheinend hatten diese Texturen eine höhere Auflösung als die in der aktuellen Version von Fallout 76.

Da der Modder zahlreiche verschiedene Kategorien erstellt hat, könnt ihr euch einzelne Assets herunterladen und diese verbessern.

Hier ein paar Bilder, die zeigen, wie die Mod in Aktion aussieht:

HÜber diesen Link gelangt ihr zum Download der Modifikation.

Das denken wir:

Der Unterschied ist wirklich beeindruckend. Fallout-Fans sollten sich die Mod unbedingt holen.

Quelle: dsogaming.com