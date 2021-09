Far Cry 6: Hier könnt ihr euch die erste Mission ansehen

In einem neuen Video bekommen wir die erste Mission im kommenden Ego-Shooter Far Cry 6 zu sehen.

Falls ihr plant, euch Far Cry 6 zu holen, dann interessiert es euch sicher, was euch im Spiel erwartet und folgendes Video des YouTubers “Cerealkillerz” gibt einen guten Eindruck davon, was das Spiel zu bieten hat. Unter anderem dürft ihr euch auf eine hübsche Grafik, eine weitläufige Spielwelt, viel Action und RPG-Elemente freuen.

Im Video bekommt ihr fast 30 Minuten aus dem Spiel zu sehen, in denen die erste Mission des Spiels präsentiert wird. Die Szenen stammen übrigens von einer Preview-Version. Bis zum Release am 7. Oktober kann sich also noch einiges am Spiel verändern.

Far Cry 6 schickt euch auf die karibische Insel Yara, wo ihr die Rolle eines moderner Guerilla übernehmt, der improvisieren muss, um Yaras Diktator und seinen Sohn zu stürzen und das Land zu befreien.

Hier das Video:

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie Far Cry 6 bei den Fans ankommt. Die bisher veröffentlichten Szenen sehen ganz interessant aus, aber ob das ganze Spiel überzeugen kann, können wir noch nicht beurteilen.

Quelle: dsogaming.com