Far Cry 6: Neues Video demonstriert Interaktion mit der Tierwelt

Ein neues Gameplay-Video zu Far Cry 6 zeigt die zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten mit der Tierwelt.

Bis zum Release von Far Cry 6 müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden, aber dafür hat der YouTuber “Cycu1” ein Video veröffentlicht, in dem wir zu sehen bekommen, wie unterschiedlich die Interaktionen mit den verschiedenen Tieren im Spiel ausfallen.

Unter anderem wird gezeigt, wie der Spieler einen süßen Dackel und ein Pferd streichelt und wie er einen Pelikan und ein Krokodil füttert. Übrigens: Tiere sind auch nützlich, da man sie einsetzen kann, um Feinde abzulenken oder sie anzugreifen.

Hier das Gameplay-Video:

Zum Spiel heißt es: “Willkommen auf Yara, einer tropischen Insel, auf der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Der Diktator Antón Castillo will seiner Nation um jeden Preis zu altem Glanz verhelfen – und zwar gemeinsam mit seinem Sohn Diego, der irgendwann in seine blutigen Fußstapfen treten soll. Ihre erbarmungslose Herrschaft hat zu einer Revolution geführt.”

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC.

Das denken wir:

Cool, dass sich die Entwickler so viel Mühe mit der Tierwelt gegeben haben. Bleibt nur zu hoffen, dass der Rest des Spiels auch überzeugen kann.

Quelle: dsogaming.com