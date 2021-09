God of War: Ragnarok – Seht euch hier die ersten Spielszenen an

Sony hat erste Spielszenen aus dem kommenden Spiel God of War: Ragnarok veröffentlicht.

Gestern Abend hat Sony im Rahmen des PS5 Showcase die ersten Spielszenen aus God of War: Ragnarok veröffentlicht und es sieht wirklich fantastisch aus. Das sollte aber keine große Überrasschung sein.

Es startet ein paar Jahre nach den Geschehnissen von God of War (2018). “Es wehen eisige Winde in Midgard, was das Überleben für Kratos, Atreus und Mimir in der nordischen Wildnis nur noch härter macht”, heißt es dazu.

In Ragnarok wird die Interaktion zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus – wie schon im Vorgänger – eine große Rolle spielen. Während Kratos seinem Sohn die blutigen Lektionen ersparen möchte, die er selbst aus seinem Konflikt mit den Göttern erfahren musste, ist Atreus noch dabei, zu verstehen, wer er eigentlich ist.

“Das Geheimnis um Lokis Rolle im bevorstehenden Konflikt ist etwas, das Atreus nicht loslässt. Er möchte seine Familie schützen, aber Atreus will auch nicht einfach nur daneben stehen und nichts tun, während sich die Konflikte zuspitzen”, so Grace Orlady Sr. Community Manager bei Santa Monica Studio.

God of War Ragnarok erscheint im Jahr 2022 auf PlayStation 4 und PlayStation 5.

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus dem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sind sehr beeindruckend. Hier erwartet uns ein Actionkracher, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.