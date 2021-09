Holt euch Syberia und Syberia 2 jetzt kostenlos

Auf Steam könnt ihr euch Syberia und Syberia 2 für begrenzte Zeit kostenlos herunterladen.

Wer auf Adventures steht, der darf sich freuen, denn ab sofort könnt ihr euch die beiden Spiele Syberia und Syberia 2 kostenlos bei Steam holen. Das Angebot gilt noch bis zum 29. September. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Spielen.

Syberia

“Kate Walker, eine junge, aufstrebende Anwältin aus New York, wird etwas angeboten, was wie ein unkomplizierter Auftrag erscheint – ein kurzer Zwischenstopp um den Verkauf einer alten Automatenfabrik, versteckt in den Alpentälern, zu erledigen, und dann direkt zurück in die USA.

Sie konnte sich nicht im Traum vorstellen, dass sich ihr Leben grundlegend verändern würde, als sie sich auf das Projekt einließ. Auf ihrer Entdeckungsreise durch Europa, von Westeuropa zu den entlegensten Gegenden Ostrusslands reisend, begegnet sie einer Heerschar an unglaublichen Charakteren und Schauplätzen bei ihrem Versuch Hans den genialen Erfinder ausfindig zu machen – der finale Schlüssel um das Geheimnis von Syberia zu entschlüsseln. Ihre Reise durch Land und Zeit stellt alles was sie schätzt in Frage, während der Deal den sie unterschrieben hat, sich als ein Pakt mit dem Schicksal herausstellt.”

Syberia 2

“Nachdem sie Ost- und Westeuropa nach einem verschollenen Erben abgesucht hatte, beendete Kate Walker schließlich ihre lange und beschwerliche Reise, bei der sie die Unterschrift Hans Voralbergs erlangte und den Aufkauf der Automatenfabrik abschließen konnte.

Mission erfüllt? Nicht für diese erfahrene New Yorker Anwältin…

Ein ungleiches Paar, die junge Kate Walker und der alte, exzentrische Hans Voralberg, nun auf einer Reise zusammen: Auf der Suche nach den letzten Exemplaren der sagenumwobenen Mammuts von Syberia im Mittelpunkt eines langen und vergessenen Universums. Die unwirkliche Suche, die Hans vor einigen Jahren allein begann, wird nun zu einem endgültigen Abschluss kommen, bei dem er und Kate gefährlicheren Hindernisse denn je entgegentreten, die ihren Mut und ihre Entschlossenheit auf die Probe stellen.

In weiter Ferne erwartet das mysteriöse Syberia ihre Ankunft…”

