Icarus: Die zweite Beta des Survival-Titels ist da

in

Das Studio RocketWerkz hat die zweite Beta des Survival-Titels Icarus gestartet.

Kürzlich ging die zweite Beta des Spiels Icarus an den Start. Um daran teilnehmen zu können, müsst ihr das Spiel vorbestellen. In der zweiten Beta erwarten euch Stürme und extreme Wetterereignisse. Starke Winde, Blitzstürme und Gewitter können eure Gebäude beschädigen und Waldbrände auslösen. Abgesehen davon könnt ihr nun einen viermal größeren Bereiche erkunden.

Zum Spiel heißt es: “Überstehe die wilde außerirdische Welt auf Icarus – dem größten Fehler der Menschheit. Überlebe die brutale Umwelt, sammle, stelle Gegenstände her und jage, während du die Welt auf der Suche nach deinem Glück erkundest.

Die Schürfer verlassen ihre orbitale Raumstation und landen für zeitlich begrenzte Perioden auf dem Planeten, wo sie die fremde Umgebung aushalten, Fraktionsmissionen abschließen und nach wertvollen und exotischen Materialien suchen müssen. Alle Überlebenden kehren als erfahrene Veteranen in den Orbit zurück und wandeln ihre exotischen Materialien in fortgeschrittene Technologie um, um mit dem neuen Wissen noch schwierigere Missionen in Angriff zu nehmen. Jene, die zurückgelassen werden, sind für immer verloren.”

Hier ein Video, das zeigt, was euch in der Beta erwartet:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Icarus.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Survival” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Survival steht, der sollte Icarus im Auge behalten. Da sich das Spiel aber noch in einem frühen Stadium befindet, lässt sich leider noch nicht sagen, wie gut das finale Spiel wird.

Quelle: dsogaming.com