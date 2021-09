In Sound Mind: Der neuesten Gameplay-Trailer entführt euch in die Psyche mehrerer Personen

Der Publisher Modus Games und der Entwickler We Create Stuff haben einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel In Sound Mind veröffentlicht.

Bereits in wenigen Tagen erscheint das Psycho-Horrorspiel In Sound Mind und aus diesem Grund wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch in diesem unheimlichen Titel erwartet.

Darum geht es: “Der Therapeut Desmond Wales muss die Gedanken seiner Patienten durchforsten, um ihre Verbindung zueinander sowie das Geheimnis um die Geschehnisse in der Stadt Milton Haven zu ergründen. Jedoch ist dabei Vorsicht geboten, denn Desmond droht selbst zum Opfer seiner eigenen Gedanken zu werden.”

In Sound Mind erscheint am 28. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für die Switch wird das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht.

Hier der neue Gameplay-Trailer:

Übrigens gibt es bereits eine Demo, die ihr euch über diesen Link herunterladen könnt.

Das denken wir:

Am besten probiert ihr einfach die Demo aus, dann wisst ihr, ob das Spiel interessant für euch ist.