“Injustice”: Seht euch hier den Trailer zur Videospielverfilmung an

Warner Bros. hat den ersten Trailer zum kommenden Film “Injustice” veröffentlicht, der auf der Videospielvorlage von NetherRealm Studios basiert.

Fans Injustice: Gods Among Us dürfen sich freuen, denn am 19. Oktober erscheint mit “Injustice” ein Film, der auf dem beliebten Kampfspiel und dem DC Graphic Novel basiert. Mit dabei sind unter anderem Superman, Batman, Joker, Wonder Woman, Green Lantern und Harley Quinn.

Der Stil von “Injustice” erinnert stark an den von “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge”. Kein Wunder, denn für beide Filme ist der Produzent Rick Morales verantwortlich. Matt Peters (“Justice League Dark”) fungierte als Regisseur und Ernie Altbacker “(Batman: Hush”) war für das Drehbuch verantwortlich.

Darum geht es: Eine schrecklichee Tragödie treibt Superman in eine gefährliche neue Denkweise, was dazu führt, dass der Mann aus Stahl die Kontrolle über die Erde übernimmt. Daraufhin gründet Batman ein Team, um ihn aufzuhalten.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr hier im Trailer:

“Injustice” erscheint digital und als Blu-ray. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Mal sehen, wie gut der finale Film wird.

