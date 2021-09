Kena: Bridge of Spirits – Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

Das Studio Ember Lab hat den Launch-Trailer zum Adventure Kena: Bridge of Spirits veröffentlicht.

Seit heute ist das Spiel Kena: Bridge of Spirits für PC, PS4 und PS5 erhältlich und aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck vom Spiel gibt.

Der Trailer zeigt, was uns in Kena: Bridge of Spirits erwartet: eine fantastische Grafik, interessante Charaktere, spannende Rätsel und die Action kommt auch nicht zu kurz. Mit anderen Worten: Adventure-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Zum Spiel heißt es: “Kena, eine junge Seelenführerin, reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf. Es verlangt ihr einiges ab, die Geheimnisse dieser in Vergessenheit geratenen Gemeinde, tief versteckt in einem wuchernden Wald, in dem wandelnde Geister gefangen sind, zu lüften.”

Hier der Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Spiel mit tollen Ideen. Wer auf Adventures steht, der sollte sich Kena: Bridge of Spirits nicht entgehen lassen.