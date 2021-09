Laut eines Insiders erscheinen weitere N64-Spiele von Rare über Nintendo Switch Online

in

Wenn man einem Insider glauben kann, dann erscheinen weitere N64-Spiele von Rare über Nintendo Switch Online.

Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass Nintendo angekündigt hat, dass im Oktober N64-Klassiker über Nintendo Switch Online veröffentlicht werden. Und wenn man dem Insider “Zippo” glauben kann, dann werden auch einige bekannte Spiele von Rare verfügbar sein.

So schreibt der Leaker in einem neuen Blog-Beitrag: “Also ja, ich habe gehört, dass neben Banjo-Kazooie auch Diddy Kong Racing, Killer Instinct und dessen Fortsetzung für den Dienst geplant sind, in naher Zukunft mit der starken Wahrscheinlichkeit weiterer Rare-Spiele. Die starke Partnerschaft zwischen Nintendo und Microsoft wird fortgesetzt, und das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen können.”

Falls ihr es nicht wisst: Rare, das Studio hinter Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing und Co. gehört mittlerweile zu Microsoft.

Banjo-Kazooie wurde ja bereits offiziell bestätigt, aber Diddy Kong Racing und Killer Instinct noch nicht. Somit sollte nochmal erwähnt werden, dass es sich hier nur um ein Gerücht handelt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hoffentlich bewahrheitet sich dieses Gerücht. Diese Rare-Spiele sind nämlich ziemlich unterhaltsam.

Quelle: comicbook.com