Laut eines Insiders werden N64-Spiele für die Switch erscheinen

Ein neues Gerücht macht die Runde, laut dem N64-Spiele für die Switch erscheinen werden.

Heute haben wir ein Gerücht, dass euch gefallen wird, wenn ihr auf N64-Klassiker wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Co. steht. Und zwar behauptet ein Insider, dass N64-Spiele für die Switch erscheinen werden.

Erst vor einigen Tagen brichteten wir darüber, dass im Podcast “Nate the Hate” behauptet wurde, dass über Nintendo Switch Online vermutlich bald Game Boy- und Game Boy Color-Titel veröffentlicht werden und wie es scheint, sollen als nächstes N64-Spiele folgen.

Und zwar haben “Nate the Hate” und sein Gast MVG am vergangenen Mittwoch über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass N64-Spiele auch auf Nintendo Switch erscheinen und im Zuge dieser Diskussion sagte er: “Eine der Plattformen, die in Zukunft auf Nintendo Switch Online kommen wird, ist das revolutionäre Nintendo 64.”

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass – falls ein N64-Emulator für die Switch erscheint – einige Klassiker wegen Lizenzproblemen vermutlich nicht für die Switch veröffentlicht werden. So gehört beispielsweise Rare, das Studio hinter Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day und Jet Force Gemini, mittlerweile zu Microsoft.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Welche N64-Spiele würdet ihr auf der Switch spielen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Es ist nur logisch, dass Nintendo früher oder später N64-Klassiker für die Switch veröffentlicht und wir freuen uns schon darauf.

