Lemnis Gate: Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus dem rundenbasierten Ego-Shooter an

Der Publisher Frontier Foundry und der Entwickler Ratloop Games Canada haben einen neuen Trailer zum kommenden Ego-Shooter Lemnis Gate veröffentlicht.

Der Release von Lemnis Gate lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet: ein interessantes Spielprinzip, viel Action und noch mehr Taktik.

Der Clou: Dieser rundenbasierte Multiplayer-Strategie-Egoshooter findet in einer Zeitschleife statt. Dazu heißt es: “Deine Aufgabe besteht darin, deine Gegner mit Stil und Raffinesse in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit 5 abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Meistere dabei die einzigartigen Fähigkeiten der unterschiedlichen Weltraumagenten.”

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der neue Trailer:

Lemnis Gate erscheint am 28. September 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, ob das neuartige Spielprinzip auch auf lange Sicht motivieren kann. Die bisherigen Spielszenen machen auf jeden Fall Lust auf mehr.