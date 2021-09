Marvel’s Guardians of the Galaxy: Das sind die bisher bestätigten Songs

in

Mittlerweile wurden einige Songs bestätigt, die wir im kommenden Spiel Marvel’s Guardians of the Galaxy zu hören bekommen werden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy unterscheidet sich zwar an vielen Stellen deutlich von den Guardians des Marvel Cinematic Universe, aber eine Gemeinsamkeit stellt die lizenzierte Musik dar, die man mittlerweile mit der IP verbindet.

So dürfen wir uns im Spiel über zahlreiche Hits aus den Achtzigern freuen. Mit dabei sind unter anderm Mötley Crüe, Blondie, Iron Maiden, Loverboy und Kiss. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit den bisher bestätigten Tracks:

I Ran (So Far Away)- Flock of Seagulls

Take On Me – A-Ha

Turn Up The Radio – Autograph

White Wedding – Billy Idol

Call Me – Blondie

(Don’t Fear) The Reaper – Blue Oyster Cult

Don’t Worry Be Happy – Bobby McFerrin

Holding Out For A Hero – Bonnie Tyler

I’ll Tumble 4 Ya – Culture Club

Rock! Rock! (Till You Drop) – Def Leppard

The Final Countdown – Europe

Relax – Frankie Goes To Hollywood

Cars – Gary Numan

Every 1’s A Winner – Hot Chocolate

Where Eagles Dare – Iron Maiden

Bad Reputation – Joan Jett

I Love It Loud – Kiss

Turn Me Loose – Loverboy

Kickstart My Heart – Mötley Crüe

Hangin’ Tough – New Kids On The Block

Hit Me With Your Best Shot – Pat Benatar

Since You Been Gone – Rainbow

Never Gonna Give You Up – Rick Astley

The Warrior – Scandal ft. Patty Smyth

Love Song – Simple Minds

Tainted Love – Soft Cell

We Built This City – Starship

Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears

We’re Not Gonna Take It – Twisted Sister

Everybody Have Fun Tonight – Wang Chung

Wake Me Up Before You Go-Go – Wham!

Zero To Hero – Star-Lord

Space Riders (With No Names) – Star-Lord

Ghost – Star-Lord

Watch Me Shine – Star-Lord

We’re Here – Star-Lord

All For One – Star-Lord

No Guts No Glory – Star-Lord

Solar Skies – Star-Lord

The Darkness Inside – Star-Lord

Zum Spiel heißt es: “Du bist Star-Lord, und kämpfst mit allen Mitteln: von Elementar-Blastern über Dropkicks mit den Jet-Boots bis zu Tag-Team-Taktiken. Erteile den Guardians an deiner Seite Befehle und überwältige deine Gegner mit charakteristischen Angriffen. Währenddessen haben deine Entscheidungen, die du im Verlauf der Reise triffst, unerwartete Konsequenzen.”

Erscheinen soll das Spiel übrigens bereits am 26. Oktober für PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch (Cloud-Version).

Das denken wir:

Die Song-Auswahl ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wir freuen uns schon sehr auf den Release, denn hier erwartet uns ein äußerst vielversprechendes Actionspiel.

