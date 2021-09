Marvel’s Guardians of the Galaxy: Seht euch hier neue 4K-Screenshots an

Square Enix hat neue 4K-Screenshots aus Marvel’s Guardians of the Galaxy veröffentlicht.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint leider erst am 26. Oktober, aber wenigstens hat Square kürzlich ein paar neue Screenshots veröffentlicht, die zeigen, was das Spiel grafisch zu bieten hat. Und wenn ihr mich fragt, dann sieht dieser Titel wirklich klasse aus.

Vor allem die detaillierten Charaktere und die Effekte sind ziemlich beeindruckend. Aber macht euch am besten selbst ein Bild. Hier könnt ihr euch die neuen Screens ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Du bist Star-Lord, und kämpfst mit allen Mitteln: von Elementar-Blastern über Dropkicks mit den Jet-Boots bis zu Tag-Team-Taktiken. Erteile den Guardians an deiner Seite Befehle und überwältige deine Gegner mit charakteristischen Angriffen. Währenddessen haben deine Entscheidungen, die du im Verlauf der Reise triffst, unerwartete Konsequenzen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Guardians of the Galaxy” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Screenshots sehen wirklich super aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Action-Adventure.

Quelle: dsogaming.com