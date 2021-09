Marvel’s Wolverine: Habt ihr das Hulk Easter Egg im Teaser-Trailer entdeckt?

in

Im Teaser-Trailer zum kommenden Spiel Marvel’s Wolverine versteckt sich ein Hulk Easter Egg.

Vor wenigen Tagen kündigte Insomniac Games das Spiel Marvel’s Wolverine an und wer den Teaser-Trailer genau unter die Lupe nimmt, der kann ein witziges Hulk Easter Egg entdecken.

Stoppt den Teaser, den ihr unter diesen Zeilen findet, einfach mal bei 20 Sekunden. An dieser Stelle seht ihr Wolverine an der Bar sitzen. Die Kasse zeigt den Betrag “19,74” an und auf dem Quebecer Nummernschild rechts von ihm steht “HLK 181”.

Dies ist ein Hinweis auf den ersten Auftritt von Wolverine im Comic The Incredible Hulk #181, das im Jahr 1974 veröffentlicht wurde. Das könnte ein einfaches Easter Egg sein, es könnte aber auch auf einen Auftritt von Hulk im Spiel hindeuten. Was denkt ihr? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Hier könnt ihr euch den Teaser noch einmal ansehen:

Übrigens gibt es noch keinen Release-Termin. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns in diesem Spiel erwartet. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die ersten Spielszenen warten.

Quelle: comicbook.com