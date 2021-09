Myth of Empires: Die Closed Beta der Open-World-Sandbox startet im Oktober

Das Entwicklerstudio Angela Game kündigte an, dass die Beta des Spiels Myth of Empires Anfang Oktober an den Start geht.

Kürzlich wurde verraten, dass die Beta des des Multiplayer-Open-World-Sandbox-Spiels Myth of Empires bereits am 2. Oktober beginnt. In der Beta könnt ihr bis zum 10. Oktober Festungen bauen, craften und um die Vorherrschaft in der vom Krieg zerrütteten Welt kämpfen.

“Dieser Beta-Test bringt uns einen Schritt näher an die Spielerfahrung, die uns schon lange für Myth of Empires vorschwebt“, so Meng Liang, Producer bei Angela Game und Project Director des verantwortlichen T’ien-Kung Studios. “Das ist unser erster globaler Beta-Test und gleichzeitig unser umfangreichster, sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch des Umfangs. Wir können die Reaktionen der Spieler auf all die Gameplay-Features und Verbesserungen kaum erwarten, die jetzt neu im Spiel sind.”

Zum Spiel heißt es: “Erkunde eine immersive und umfangreiche Welt, in der du Resourcen sammelst und deine Kreativität und Vorstellungskraft nutzt, um dein eigenes Imperium zu erschaffen. Rekrutiere NPCs durch friedliche oder gewaltsame Maßnahmen und mache sie zu deinen Gefolgsleuten. Lass sie Resourcen sammeln und diese in Material für dich fertigen, oder nutze sie als deine persönliche Armee.”

Hier der Trailer zur Beta:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels, auf der ihr euch für die Beta registrieren könnt.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “MMO” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Sandbox-Spiele steht, der sollte diesen Titel im Auge behalten. Am besten nehmt ihr an der Beta teil, dann wisst ihr, was das Spiel zu bieten hat.