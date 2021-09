New World: Hört euch hier den tollen Soundtrack des Amazon-MMOs an

Amazon Games hat kürzlich den offiziellen Soundtrack des kommenden MMOs New World vorgestellt.

In wenigen Tagen hat das Warten ein Ende, dann erscheint das Amazon-MMO New World endlich. Um euch schon mal auf den Release einzustimmen, hat Amazon den offiziellen Soundtrack vorgestellt und dieser ist wirklich ziemlich gut wie ich finde.

Das ist auch kein Wunder, denn komponiert wurde der Sountdrack von Ramin Djawadi und Brandon Campbell. Djawadi ist unter anderem durch seine Kompositionen für “Game of Thrones”, “Westworld” und “Iron Man” bekannt, Campbell hat bereits an “Game of Thrones”, “Person of Interest” und “The Great Wall” mitgewirkt.

Hier könnt ihr euch den Soundtrack anhören:

Und wer mehr darüber wissen möchte, wie der Soundtrack entstanden ist, der sollte sich nachfolgende Mini-Doku nicht entgehen lassen:

New World erscheint am 28. September für den PC. Über diesen Link geleangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Soundtrack ist auf jeden Fall schon mal super. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Spiel überzeugen kann.