Pokémon GO: Seht euch hier das Video zum 5-jährigen Jubiläum an

Pokémon GO feiert seinen 5. Jahrestag und um das Jubiläum zu feiern, wurde ein neues Video veröffentlich.

Das Spiel Pokémon GO wurde im Juli 2016 veröffentlicht und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Handyspiele überhaupt entwickelt. Zum 5-jährigen Jubiläum wurde nun ein Video veröffentlicht, in dem die vergangenen Jahre zusammengefasst werden.

Dazu heißt es: “Dieses Video ist eine Zusammenstellung der Erlebnisse unserer Pokémon-Trainer aus allen Ecken der Welt. In den letzten fünf Jahren gab es so viele Abenteuer, wie es Trainer und Pokémon gibt – und dabei habt ihr unzählige Entdeckungen gemacht. Wir hoffen, dass ihr als Pokémon-Trainer bei diesem Video etwas in Nostalgie schwelgen könnt. Denkt immer daran: Wo auch immer eure Abenteuer euch hinführen, Pokémon GO verbindet uns!“

Übrigens: Am Sonntag, den 19. September 2021, findet der nächste Community Day statt, bei dem das Otter-Pokémon Ottaro im Mittelpunkt steht.

Hier das Video:

Weitere Infos dazu findet ihr auf dem offiziellen Blog.

Das denken wir:

Gratulation zu diesem Jubiläum. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Zukunft von Pokémon GO: aussieht.