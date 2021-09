PUBG: Battlegrounds – Das Update 14.1 bringt Halloween auf die Karte Erangel

Krafton hat angekündigt, dass demnächst das Update 14.1 PUBG: Battlegrounds veröffentlicht wird.

Am 6. Oktober wird das Update 14.1 für die PC-Version PUBG: Battlegrounds veröffentlicht und am 14. Oktober erscheint es für Konsolen. Dann könnt ihr schon etwas verfrüht Halloween feiern, denn die wichtigsten Gebiete auf der Karte Erangel werden gruselig dekoriert. Abgesehen davon dürft ihr euch auf Wettereffekte, darunter Nebel und eine einzigartige Mondfarbe freuen.

Mit dem Patch wird aber ein neues Gameplay-Feature eingeführt: Tragen. Dazu heißt es: “Auf allen Karten wird es möglich sein, verletzte Spieler aufzusammeln, was eine Vielzahl von neuen Strategien eröffnet. Einen am Boden liegenden Verbündeten kann man in Sicherheit bringen und aus der Deckung heraus wiederbeleben. Auch einen am Boden liegenden Feind kann man aufheben und als Schutzschild gegen eingehendes Feuer verwenden.”

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit weiteren Neuerungen:

Neue Ranglistensaison: Mit Update 14.1 wird eine neue Ranglistensaison eingeführt, was bedeutet, dass alle Belohnungen, die während der Ranglistensaison 13 verdient wurden, automatisch zum Inventar der Spieler hinzugefügt werden. Ähnlich wie zuletzt läuft diese zwei Monate lang.



Mit Update 14.1 wird eine neue Ranglistensaison eingeführt, was bedeutet, dass alle Belohnungen, die während der Ranglistensaison 13 verdient wurden, automatisch zum Inventar der Spieler hinzugefügt werden. Ähnlich wie zuletzt läuft diese zwei Monate lang. Taego-Verbesserungen: Die Karte wird auf der Grundlage der in den letzten Monaten gesammelten Spielerdaten eine Reihe von Verbesserungen erfahren. Nachdem die beliebtesten Kampfzonen der Karte analysiert wurden, werden Objekte und Terrainverbesserungen in Bereichen mit einer Gewinnrate von 75 Prozent oder mehr vorgenommen. Außerdem werden auf der Karte Fehlerbereiche eingeführt, die Waffen und Vorräte spawnen, die sonst nur auf anderen Karten zu finden waren. Fehlerbereiche werden in normalen, Ranglisten- und benutzerdefinierten Matches auf Taego verfügbar sein.



Die Karte wird auf der Grundlage der in den letzten Monaten gesammelten Spielerdaten eine Reihe von Verbesserungen erfahren. Nachdem die beliebtesten Kampfzonen der Karte analysiert wurden, werden Objekte und Terrainverbesserungen in Bereichen mit einer Gewinnrate von 75 Prozent oder mehr vorgenommen. Außerdem werden auf der Karte Fehlerbereiche eingeführt, die Waffen und Vorräte spawnen, die sonst nur auf anderen Karten zu finden waren. Fehlerbereiche werden in normalen, Ranglisten- und benutzerdefinierten Matches auf Taego verfügbar sein. Erangel-Anpassungen: Zusätzlich zu den bereits erwähnten Aktualisierungen zum Thema Halloween, wird es auf Erangel Aktualisierungen für den Pochinki-Drop-Punkt geben. Bis zum Update 14.1 war es für Spieler eine Herausforderung, Pochinki nach einem frühen Kampf ohne Fahrzeug zu verlassen. Aus diesem Grund werden Anpassungen am Kirchengebäude vorgenommen und neue Wasserwege, Deckungen und Zäune hinzugefügt.



Zusätzlich zu den bereits erwähnten Aktualisierungen zum Thema Halloween, wird es auf Erangel Aktualisierungen für den Pochinki-Drop-Punkt geben. Bis zum Update 14.1 war es für Spieler eine Herausforderung, Pochinki nach einem frühen Kampf ohne Fahrzeug zu verlassen. Aus diesem Grund werden Anpassungen am Kirchengebäude vorgenommen und neue Wasserwege, Deckungen und Zäune hinzugefügt. Kartenrotation: Taego und Paramo werden mit 14.1 Vikendi und Karakin in normalen Kämpfen ersetzen. In Ranglistenspielen ersetzen sie Sanhok und Vikendi. Die neue Kartenrotation für Matches sieht wie folgt aus:



Normale Matches: Erangel Miramar Sanhok Taego Paramo

Ranglistenspiele: Erangel Miramar Taego Paramo

Taego und Paramo werden mit 14.1 Vikendi und Karakin in normalen Kämpfen ersetzen. In Ranglistenspielen ersetzen sie Sanhok und Vikendi. Die neue Kartenrotation für Matches sieht wie folgt aus:

Hier das Video zum Update:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Video zum Thema “Battle Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Cool, dass man verletzte Spieler nun tragen kann. Dadurch werden die Matches mit Sicherheit noch etwas spannender.