PUBG: New State – Seht euch hier das neue Lore-Video “Fall of Troi” an

Krafton hat mit “Fall of Troi” ein neues Lore-Video zum Battle-Royale-Shooter PUBG: New State veröffentlicht.

Kürzlich wurde ein neues PUBG-Lore-Video namens “Fall of Troi” veröffentlicht, das an die Ereignisse von PUBG: New State im Jahr 2050 anknüpft. Und wenn ihr mich fragt, ist das Video ziemlich cool gemacht.

Offiziell heißt es dazu: “Fall of Troi” spielt 30 Jahre in der Zukunft und sechs Stunden vor dem Zusammenbruch von Troi, einer fiktiven Stadt im PUBG-Universum. Die Zuschauer erfahren etwas über die verschiedenen Konfliktparteien in der Stadt, tauchen tief in die Geheimnisse der Goldenen Maske ein und lernen, wie sich die Stadt in ein vom Krieg zerrissenes Schlachtfeld verwandelt hat.”

Übrigens: Im Video bekommt ihr Musik zu hören, die in Zusammenarbeit mit der Slashercore-Band Ice Nine Kills produziert wurde.

Hier das Video:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Battle Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, dass sich die Macher so viel Mühe dabei geben, das Universum von PUBG imm weiter auszubauen.