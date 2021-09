Rainbow Six Siege: Durch den Verkauf eines neuen Skisn unterstützt Ubisoft eine indigene Wohltätigkeitsorganisation

Ubisoft hat angekündigt, dass in Jahr 6 Saison 3 von Rainbow Six Siege das “Sechster Wächter“-Programm weitergeht.

Ubisoft bietet in Rainbow Six Siege ein neues Bundle für den Operator Thunderbird an, das die gesamte Saison über im Spiel erhältlich sein wird. 100 Prozent der Erlöse (mindestens 6 US-Dollar pro verkauftem Paket) gehen an die Wohltätigkeitsorganisation Indspire, die indigene Studenten unterstützt.

Dazu heißt es: “Mit eurem Kauf unterstützt ihr direkt eine Wohltätigkeitsorganisation und setzt euch für verschiedene gute Zwecke ein. Wir hoffen, gemeinsam die Community von Rainbow Six Siege zusammenzubringen und außerhalb des Spiels einen positiven Wandel herbeizuführen.”

Das Paket enthält ein Thunderbird-Komplett-Set mit den typischen Farbverläufen von Indspire im “Sechster Wächter”-Stil. Dieses Set beinhaltet im Einzelnen:

“Sechster Wächter Auftrieb”-Uniform

“Sechster Wächter Auftrieb”-Kopfbedeckung

“Sechster Wächter Auftrieb”-Waffen-Design

“Wächter-Thunderbird”-Talisman

Hier ein Bild des Skins:

Über diesen Link erfahrt ihr mehr über die Aktion.

Das denken wir:

Das ist eine tolle Aktion. Gerne mehr davon! Abgesehen davon sieht der Skin ziemlich cool aus.

Quelle: pcgamesn.com