Remedy kündigt Alan Wake Remastered an

Remedy Entertainment hat Alan Wake Remastered offiziell für PC und Konsolen angekündigt.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass auf einer taiwanesischen Webseite Alan Wake Remastered für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series gesichtet wurde. Nun hat Remedy das Spiel offiziell angekündigt.

Hier handelt es sich um eine vollständig überarbeitete Version des Klassikers aus dem Jahr 2010. Neben dem Hauptspiel umfasst die Remastered-Version auch die beiden Erweiterungen The Signal und The Writer in komplett neu gerenderter 4K-Grafik sowie mit neuen Kommentaren von Creative Director Sam Lake.

Die Neuauflage ist ab Herbst 2021 im Epic Games Store und auf der PlayStation 5, PlayStation 4/Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One S sowie Xbox One X erhältlich.

Hier die Features:

In diesem preisgekrönten Action-Thriller begibt sich Autor Alan Wake auf die verzweifelte Suche nach seiner verschwundenen Frau Alice. Nach ihrem mysteriösen Verschwinden aus der Stadt Bright Falls im Pazifischen Nordwesten der USA entdeckt er Seiten einer Horrorgeschichte, die er angeblich geschrieben hat, an die er sich aber nicht mehr erinnern kann.

Wake beginnt an seinem Verstand zu zweifeln, als die Horrorgeschichte Seite für Seite vor seinen Augen zum Leben erwacht. Eine feindselige, übernatürliche Präsenz ergreift von jedem, den sie findet, Besitz und bringt sie gegen ihn auf.

Er hat keine andere Wahl, als sich den Mächten der Finsternis entgegenzustellen. Dabei führt ihn seine albtraumhafte Reise auf Suche nach Antworten in die angsteinflößenden Tiefen der Nacht.

Die spannungsgeladene, episodische Geschichte ist vollgepackt mit unerwarteten Wendungen, atemberaubenden Cliffhangern und intensiven Kämpfen. Die Darstellung der Zwischensequenzen, der schrulligen Charaktere und die atemberaubenden Ausblicke auf den Pazifischen Nordwesten des Landes wurden dafür visuell überarbeitet.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

