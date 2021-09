So genial sieht Warcraft 3 auf Basis der Unreal Engine 5 aus

in

In einem neuen Video bekommen wir zu sehen, wie genial Warcraft 3 auf Basis der Unreal Engine 5 aussieht.

Mit Warcraft 3: Reforged, der Neuauflage des Strategie-RPG-Klassikers, konnte Blizzard ja leider nicht bei den Fans punkten. Vielleicht hätten Die Macher auf die Unreal Engine 5 setzen sollen. Wie gut das Spiel mit dieser Engine aussehen kann, zeigt uns nämlich der YouTuber “AXCEL”.

Er arbeitet gerade an einem sehr ambitionierten Fanprojekt. Im nachfolgenden Video bekommen wir ein paar Szenen daraus zu sehen. Gezeigt werden unter anderem Bereiche der Spielwelt und eine funktionierende Spielmechanik, was ziemlich cool ist. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Übrigens plant der Entiwckler nicht, dieses Projekt zu veröffentlichen. Er wird aber vermutlich bald mehr Szenen daraus veröffentlichen. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Das sieht wirklich super aus. Schade, dass wir diese Neuauflage aber wohl nie spielen werden.

Quelle: dsogaming.com