Star Wars: Knights of the Old Republic Remake für PS5 und PC angekündigt

Im Rahmen des PS5 Showcase wurde das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake angekündigt. Erscheinen wird das Spiel für PS5 und PC.

Star Wars: Knights of the Old Republic zählt zu den besten Sci-Fi-Rollenspiele überhaupt, insofern wird es sicher viele Fans freuen, dass kürzlich ein Remake des Klassikers angekündigt wurde, das ursprünglich 2003 auf den Markt kam.

Die Ankündigung fand im Rahmen des PS5 Showcase gestern Abend statt. Es wurde zwar ein Trailer veröffentlicht, dieser zeigt aber leider keine Spielszenen. Zur Ankündigung heißt es: “Star Wars: Knights of the Old Republic, ein Meilenstein unter den ‘Star Wars Legends’-Geschichten, spielt mehr als 4.000 Jahre vor den Geschehnissen der Originaltrilogie und erzählte eine neue Geschichte über unverbrauchte Helden und Schurken in einem epischen Kampf um das Schicksal der Galaxis. Das Team hier bei Aspyr und Sony Interactive Entertainment haben sich mit Lucasfilm Games zusammengetan, um euch ein Remake dieses klassischen „Star Wars“-Abenteuers zu bringen. Wir erneuern eines der besten Rollenspiele aller Zeiten für eine neue Generation mitsamt moderner Technik, Grafik, Features und mehr, ohne die Integrität der Story und der Charaktere, die wir so lieb gewonnen haben, zu verändern.”

Ein Release-Termin wurde übrigens noch nicht genannt, da sich das Remake erst am Anfang der Entwicklung befindet. Bisher wurde der Titel übrigens nur für PC und PS5 angekündigt. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Freut ihr euch auf das Remake? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Star Wars” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Star Wars: Knights of the Old Republic ist ein großrtiges Spiel. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an das Remake. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange darauf warten.