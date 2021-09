Suicide Squad: Kill the Justice League – Seht euch hier das Key Artwork an

in

Warner Bros. hat kürzlich das Key Artwork zum kommenden Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das kommende Koop-Action-Adventure Suicide Squad: Kill the Justice League, aber nun wurde zumindest das Key Artwork veröffentlicht, das die Protagonisten Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark zeigt.

Im selben Zug wurde auch verraten, dass wir am 16. Oktober, im Rahmen des Events DC FanDome, mehr aus dem Spiel zu sehen bekommen. Erscheinen soll Suicide Squad: Kill the Justice League übrigens erst im nächsten Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Hier könnt ihr euch das Key Artwork ansehen:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Mit einer völlig neuen Geschichte, die im DC-Universum angesiedelt ist, wird Suicide Squad: Kill the Justice League in einem äußerst detaillierten Metropolis spielen, das als offene Spielwelt fungiert. Die Geschichte folgt Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark – Mitgliedern des Suicide Squads – welche die unmögliche Mission auf sich nehmen müssen, die Welt zu retten und die größten Superhelden des DC-Universums zu töten: die Justice League.”

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf die ersten Spielszenen. Hier erwartet uns vermutlich ein ziemlich abgefahrener Actiontrip.

Quelle: bloody-disgusting.com