The Cycle: Frontier – Heute startet die Closed Beta

Das Studio YAGER hat angekündigt, dass heute die Closed Beta des Spiels The Cycle: Frontier startet.

Wer Lust auf Survival-Multiplayer-Action hat, der sollte mal einen Blick auf The Cycle: Frontier werfen. Hier erwartet uns ein Free-to-Play-Shooter, in dem wir in einer verlassenen Alien-Welt nach wertvollen Ressourcen und Reichtümern suchen. Aber Vorsicht: Es tobt ein tödlicher Sturm und ihr müsst euch vor wilden Bestien und anderen Spieler in Acht nehmen, die auf der Jagd nach euch und eurer Beute sind.

Zum Spiel heißt es: “Willkommen auf Fortuna III, einer verlassenen Welt wo die Einsätze hoch aber die Gewinne noch höher sind!

Nach der Landung auf der Oberfläche, geht es darum, kostbare Resourcen und verlorene Schätze zu bergen. Bleib aber wachsam, denn nur wer auch lebendig zurückkehrt, darf die Beute auch behalten. Sei auf der Hut vor blutrünstigen Kreature und feindseligen Spielern oder werde Jäger statt Gejagter und nimm ihnen ihre harterkämpften Kostbarkeiten ab!

Sicher dir einen Platz an Bord des Evak-Schiffes, um deine Beute sicher nach Haus zu bringen. Verbessere deine Ausrüstung, kaufe neues Equipment und erfülle Verträge, um deine Gewinne zu vergrößern und taktische Optionen freizuschalten. Ein Prospektor zu sein, bedeutet Risiken einzugehen und manchmal wird sogar die Gier mit Ruhm und Reichtum belohnt. Im Auge des Sturms gilt: Wer nicht wagt, der nicht Gewinnt!”

Ab sofort könnt ihr das Spiel ausprobieren, denn die Beta ist mitlerweile verfügbar. Über diesen Link könnt ihr euch für die Testphase anmelden.

Hier der Trailer zum Spiel:

Der offizielle Release von The Cycle: Frontier ist im ersten Halbjahr 2022 geplant.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen nicht übel aus. Hier könnten uns sehr unterhaltsame Multiplayer-Matches erwarten.