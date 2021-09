The Escapists gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel The Escapists demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Falls ihr das Spiel The Escapists schon immer mal ausprobieren wolltet, dann habt ihr nun die beste Gelegenheit dazu, denn das Gefängnisausbruchsspiel gib es bald kostenlos im Epic Games Store. Das Angebot beginnt am 23. September und endet am 30. September.

Zum Spiel heißt es: “Du bist mal wieder im Gefängnis gelandet, und deine einzige Chance, wieder herauszukommen, ist die Flucht – koste es, was es wolle. Wie du es anstellst, liegt ganz bei dir! Zettle einen Gefängnisaufstand an! Oder grabe einen Tunnel unter den Mauern durch! Vielleicht kannst du dich auch mit einer gestohlenen Wärteruniform tarnen?

The Escapists ist ein einzigartiges Sandbox-Erlebnis in einem Gefängnis, mit jeder Menge Gegenstände, die du herstellen und kombinieren kannst, um dem Ruf der Freiheit zu folgen. Das Leben im Knast hält dich auf Trab mit seinen strengen Regeln, die da sind, um gebrochen zu werden. Die Wärter sind wachsam, um jegliche Fluchtversuche zu vereiteln. Verhalte dich also unauffällig, melde dich zum Appell, mach deinen Job und verstecke deine selbstgebauten Ausbruchswerkzeuge.

Ausbrechen ist deine Stärke, und du wirst dein Talent dazu in vielen kniffligen Gefängnissen aus aller Welt unter Beweis stellen müssen.

Werde jetzt ein Escapist!”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

The Escapists ist ein sehr unterhaltsames Spiel, dass ihr euch auf jeden Fall holen solltet.