The Last of Us: Neil Druckmann veröffentlicht neues Bild aus der Serie

Neil Druckmann hat kürzlich ein Bild aus der kommenden HBO-Serie zur Videospielvorlage The Last of Us veröffentlicht .

Im Juli dieses Jahres berichteten wir darüber, dass das erste Bild vom Set der kommenden HBO-Serie The Last of Us veröffentlicht wurde. Heute haben wir ein Bild aus der Serie für euch, dass Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us und Mitbegründer von Naughty Dog, auf Twitter veröffentlicht hat.

Das Bild zeigt Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) von hinten und was soll ich sagen? Das Bild sieht fast so aus, als könnt es aus der Videospielvorlage stammen. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Tweet mit dem Bild:

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich vielversprechend aus, oder?

Übrigens: In The Last of Us werden auch Nico Parker als Sarah Miller, Gabriel Luna als Tommy Miller, Merle Dandridge als Marlene, Jeffrey Pierce als Perry und Anna Torv als Tess zu sehen sein.

Einen Release-Termin für die Serie gibt es noch nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass sie 2022 an den Start geht. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu The Last of Us haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Erwartungen an die Serie sind sehr hoch und es wird nicht einfach, diese zu erfüllen. Das neue Bild macht aber auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.

Quelle: comicbook.com