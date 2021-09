Tomb Raider: The Angel of Darkness – Seht euch hier die neuesten Szenen aus dem Fan-Remake an

in

In einem neuen Vieo bekommen wir den aktuellen Stand des Fan-Remakes von Tomb Raider: The Angel of Darkness zu sehen.

Wir berichteten ja bereits über das beeindruckende Fan-Remake von Tomb Raider: The Angel of Darkness, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Nun haben die Macher “FreakRaider” und Konrad Majewski ein weiteres Video veröffentlicht, das den aktuellen Stand des Projekts zeigt.

Zu sehen gibt es neben ein paar Spielmechaniken auch einige von Laras neuen Moves und Animationen. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze wirklich cool aus. Die Entwickler machen definitiv gute Fortschritte.

Übrigens: “FreakRaider” und Konrad Majewski planen eine Version mit zahlreichen Levels aus dem Originalspiel zu veröffentlichen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich Square Enix einschaltet und das Projekt einstellen lässt, was wirklich schade wäre.

Hier das neue Video:

Würdet ihr über ein offizielles Remake freuen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Dieses Fan-Remake sieht wirklich toll aus. Square sollte die Macher für ein ofizielles Remake anheuern.

